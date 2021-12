Hanno rubato l'albero di Natale nella sede del Consiglio comunale di Napoli

L'albero di Natale allestito nel cortile del palazzo del Consiglio comunale di Napoli è stato rubato la scorsa sera. Venerdì mattina i dipendenti del Comune arrivati nella sede di via Verdi non hanno più trovato all'interno del palazzo l'albero e tutti i suoi addobbi. La polizia municipale sta effettuando accertamenti e verifiche per fare luce sull'accaduto. Il furto, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere avvenuto prima delle ore 20.30 di giovedì sera e dopo che il personale addetto alla guardiania aveva terminato l'orario di lavoro.

Il palazzo di via Verdi non è dotato di un proprio impianto di videosorveglianza né di un presidio serale-notturno della polizia municipale. Alcuni dipendenti comunali hanno riferito di aver notato lungo la strada che porta da via Verdi alla vicina via Santa Brigida "segni di trascinamento e qualche pallina natalizia a terra". L'albero, alto circa 180 centimetri, era posizionato nel cortile interno del palazzo, nei pressi dell'ascensore, e qui i ladri hanno abbandonato le lucine e le altre palline che lo decoravano. Sconcerto stamattina tra i dipendenti degli uffici comunali per quanto accaduto.

Una preoccupazione condivisa anche dal consigliere e capo dell'opposizione di centrodestra, Catello Maresca, che ha stigmatizzato l'accaduto come "un fatto molto grave che apre a una riflessione sulla sicurezza all'interno di una sede istituzionale ma soprattutto è un fatto preoccupante che potrebbe nascondere altre motivazioni".

Da qui la richiesta inviata alla presidente dell'assemblea cittadina, Enza Amato, "di predisporre una verifica delle condizioni di sicurezza della struttura" e all'autorità giudiziaria "di un pronto intervento che individui i responsabili oltre ad eventuali motivazioni dietro questo furto che potrebbe sia essere fine a sé stesso sia un segnale preoccupante nei confronti dell'istituzione più rappresentativa dell'amministrazione qual è il Consiglio comunale".