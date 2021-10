Ruby ter, attesa per la sentenza su Berlusconi nel processo a Siena

Attesa per la sentenza del processo Ruby ter a Siena, che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani. I giudici del tribunale di Siena si sono ritirati in camera di consiglio nel tardo pomeriggio.

Davanti a un nuovo collegio di tre giudici, presieduto sa Simone Spina, che deve giudicare Berlusconi e Mariani per il reato di corruzione in atti giudiziari, la difesa dell'ex premier, rappresentata dagli avvocati Federico Cecconi, Enrico De Martino e Lorenzo De Martino, avevano chiesto la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e a questa richiesta si era associata anche la difesa di Mariani. Il pubblico ministero si era opposto e chiedendo di procedere con la discussione del processo. La richiesta è stata poi respinta dal Tribunale, dichiarando aperta la discussione. Le difese dei due imputati avevano chiesto l'audizione di cinque nuovi testimoni, a integrazione di precedenti dichiarazioni: il ragioniere Giuseppe Spinelli, Mariano Apicella, Simonetta Losi (moglie di Mariani) e i due Gianfranco Santolini e Andrea Perini. Richiesta respinta dal presidente del collegio Simone Spina, subentrato al precedente presidente Ottavio Mosti, mentre la pm Valentina Magnini, che si era opposta all'integrazione, aveva chiesto di andare a dibattimento. La difesa di Berlusconi aveva poi anticipato al tribunale di Siena un'istanza di ricusazione del nuovo collegio, anche questa respinta perché il giudice ha ritenuto tale richiesta non tempestiva e non motivata.

Lo "stralcio senese" del Ruby Ter

Il processo Ruby ter a Siena nasce da un fascicolo trasmesse dal tribunale di Milano nel 2017 per competenza territoriale, perché secondo i pm milanese è a Siena che sarebbe stato completato il pagamento effettuato da Berlusconi a Mariani per indurlo a rendere testimonianze edulcorate sulle feste a villa San Martino ad Arcore.

Danilo Mariani era già stato condannato a due anni di reclusione lo scorso 13 maggio per falsa testimonianza, con la sospensione condizionale della pena, dopo che il Tribunale di Siena aveva deciso di sdoppiare il processo, stralciando la posizione di Berlusconi e anche quella di Mariani per il reato di corruzione, entrante a far parte di un nuovo fascicolo. Il processo era arrivato verso la conclusione nel 2020 ma la richiesta di Berlusconi di rendere spontanee dichiarazioni in aula e l'istanza della difesa di rinviare le udienze per legittimo impedimento a causa dello stato di salute del suo assistito ha fatto slittare più volte le udienze.