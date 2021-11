Rudy Guede presto libero. Leosini: "Spero si rifaccia una vita"

Rudy Guede, condannato a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, verso la liberazione. In attesa che il magistrato di sorveglianza decida se concedere altri 45 giorni di sconto di pena, anticipando il termine ultimo previsto per il 4 gennaio 2022, la giornalista Franca Leosini in un'intervista a La Stampa dichiara: "Spero si rifaccia una vita, è l'unico ad aver pagato".

La Leosini è stata l'unica giornalista ad intervistare Rudy Guede: lo ha incontrato nel 2016 nel carcere di Mammagialla a Viterbo. "Credo di essere stata la sola ad averlo intervistato, non aveva mai parlato prima e non l’ha fatto dopo. Lui è stato condannato a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, il fine pena era già previsto per il 4 gennaio del 2022, l’avvocato a chiesto un ulteriore sconto di 45 giorni. Se lo merita è un ragazzo che ha fatto un percorso di recupero straordinario in carcere", ha dichiarato la giornalista, sottolineando che il giovane ha accettato di farsi intervistare senza compenso nonostante altri emittenti gli avessero offerto parecchi soldi per l'esclusiva.

Omicidio di Perugia, Leosini su Rudy Guede: "Merita di essere inserito nella società"

Rudy Guede, condannato per concorso in omicidio e violenza sessuale nel 2010 in primo grado a 30 anni, poi ridotti in Cassazione a 16 anni, si è sempre dichiarato innocente per l'omicidio della giovane studentessa inglese. "E' l'unico ad aver pagato", sottolinea la giornalista, dopo l'assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

La Leosini sottolinea il "comportamento esemplare" tenuto da Rudy in questi anni: 12 in carcere e gli ultimi 2 in semilibertà. "In carcere ha avuto un percorso riabilitativo di grande intensità. Si è laureato in sociologia. Ha lavorato per il reinserimento dei carcerati, è un volontario Caritas, è considerato una risorsa a Viterbo. Quale che sia la verità di questa terribile storia, si è ampiamente riscattato e merita di essere inserito nella società".