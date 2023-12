Rudy Guede è accusato di lesioni e maltrattamenti alla ex compagna

Maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne. Sarebbero queste le ipotesi di reato contestate a Rudy Guede, il 36enne noto alle cronache per il suo coinvolgimento nell'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1° novembre del 2007.

Guede ora è accusato di aver maltrattato l'ex fidanzata e questa mattina è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna e dal braccialetto elettronico. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dal procuratore di Viterbo Paolo Auriemma. La notizia, anticipata dall'agenzia Adnkronos, è stata confermata da fonti investigative a ViterboToday. Per i fatti di Perugia, Guede era stato condannato 16 anni con l'accusa di violenza sessuale e concorso in omicidio, ma ne aveva scontati 13 in cella tra detenzione e semilibertà. Lo scorso giugno era tornato un uomo libero. Per il delitto Kercher non ha mai smesso di professarsi innocente.