Runner investito e ucciso sul ciglio della strada

Drammatico incidente sabato mattina in provincia di Reggio Emilia. Un runner è morto dopo essere stato investito da un'auto a Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra. Una corsetta in periferia gli è costata la vita.

Il dramma stamattina alle 7,30. Ha perso la vita un uomo di 56 anni residente a Reggio Emilia, che stava correndo su via Cristoforo Colombo quando è stato centrato, all'incrocio con via Viazza, da una Mercedes Clk condotta da un 45enne residente in provincia di Pavia.

Il podista è stato colpito in maniera molto violenta dall'auto, ed è stato sbalzato per diversi metri: è morto sul colpo a seguito delle gravi lesioni riportate. La Mercedes è finita fuori strada in un piccolo fossato, col conducente - ora sotto shock - che ha riportato ferite non gravi. La dinamica non è del tutto chiara, secondo i media locali l'autovettura sarebbe stata vista sbandare già prima dell'incidente. Dopo un sorpasso si è verificato lo scontro fatale per il pedone.