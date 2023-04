Runner non fa rientro a casa, trovato morto con ferite: "Forse ucciso da animale selvatico"

Tragedia nei boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino. Un giovane di 26 anni, appassionato di corsa, era uscito di casa nel pomeriggio di ieri per un'abituale sessione di allentamento, avviandosi di buon passo sopra l'abitato di Caldes. Il mancato rientro a casa ha preoccupato la compagna. Scattato l'allarme alle forze dell'ordine, le ricerche sono iniziate nella serata di ieri da parte dei carabinieri della compagnia di Cles, con il supporto delle unità cinofile, e con i vigili del fuoco volontari della zona.

Il drammatico ritrovamento qualche ora più tardi. I n corso i rilievi della scientifica, mentre il personale del corpo forestale del Trentino è sul posto in attesa di indicazioni da parte degli investigatori. Il cadavere è stato trovato a 1500 metri, con diverse ferite sul corpo. Il medico legale dovrà stabilire l'origine delle ferite. Non è escluso che possa esserci stata l'aggressione di un animale selvatico. Sul posto si è recato anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme a un dirigente della protezione civile.