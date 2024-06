Abusi su un 13enne: sacerdote inchiodato da foto e messaggi sul cellulare

Condannato in via definitiva per abusi su un minorenne don Livio Graziano, sacerdote della diocesi di Aversa (Caserta). A destare scalpore le dichiarazioni del prete dopo la sentenza della Cassazione, nelle quali si autoproclama innocente rimettendosi alla giustizia divina. Ma andiamo per ordine.

Cosa è successo

La corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per Don Livio Graziano, sacerdote arrestato il 26 ottobre 2021 dopo la denuncia di abusi su minori da parte del padre di un ragazzo allora 13enne. Quest’ultimo, stando a quanto si apprende, è stato ospite della cooperativa da giugno a settembre 2021. Ad accertare le colpe del prete le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Avellino, che lo hanno inchiodato anche grazie ai numerosissimi messaggi che inviava sul cellulare del ragazzo.

Il padre della vittima, notando un improvviso cambiamento nel figlio dopo l’affido alla comunità, ha scoperto quanto accadeva durante un controllo del telefonino. Dopo aver fatto qualche domanda al figlio, il ragazzo ha confermato la triste verità. Poi la denuncia e le indagini che hanno portato all’arresto del sacerdote. Oltre alle foto del ragazzo nel telefonino del prete, i carabinieri hanno trovato nella sua camera preservativi, lubrificanti e una consistente quantità di contanti.

"Mi rassegno alle decisioni della giustizia degli uomini e rivendico, come già fatto nel corso del processo, la mia innocenza rispetto alle accuse che mi sono state rivolte", ha dichiarato il sacerdote della diocesi di Aversa. "Rompo il silenzio che ho osservato fino ad oggi a fronte di articoli di stampa ed a dichiarazioni menzognere e diffamanti, per ribadire che non ho mai abusato di alcuno e di soffrire di una condizione fisica debilitante e invalidante. Mi limito a constatare la superficialità ed il pregiudizio che hanno accompagnato il processo. Confido sulla giustizia divina alla quale mi rimetto con fiducia".

"Basiti da sfrontatezza"

"Lascia basiti la sfrontatezza delle parole che il religioso ha affidato al suo difensore con cui, poco dopo la sentenza definitiva, si autoproclami innocente, rimettendosi con fiducia alla giustizia divina", dichiara l'avvocato del foro di Roma, Mario Caligiuri, attivista per i diritti umani e contro le violenze alla persona, responsabile dell'osservatorio permanente per la tutela delle vittime della Rete L'Abuso.

A tal proposito ricorda alcuni elementi del caso: la denuncia tempestivamente presentata dal padre del tredicenne che ha consentito ai carabinieri l’avvio di indagini "dall'esisto granitico in grado di resistere nel prosieguo del procedimento ad ogni successivo tentativo di confutazione in fatto ed in diritto". Ma anche "la sequela di segnali emotivi colti sul figlio, comprovati dal numero impressionante di messaggi inviati dal sacerdote sul cellulare del ragazzino. Ciò ha consentito agli inquirenti, oltre che approdare ad importanti elementi di prova, di poter desumere quei tratti di personalità del sacerdote inclini al controllo compulsivo ossessivo permanente. Il minore è stato ascoltato in ambiente protetto e ritenuto attendibile".

Poi l'avvocato rivolge due domande: "La prima è su quale sia stato il movente che ha animato un'intera famiglia a sostenere il falso. La seconda se sia il caso di appellarsi alla giustizia divina in considerazione dell'alta rischiosità di ottenere questa volta una pena perenne".