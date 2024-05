Poliziotto accoltellato, Sala attacca il governo. La Lega: "Città allo sbando"

Esplode la polemica politica sul caso della gravissima aggressione subita dall'agente di polizia Christian Di Martino alla stazione di Lambrate (Milano), nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. Il poliziotto, vice ispettore capo di 35 anni, è stato colpito con tre coltellate da un uomo che, in precedenza, stava lanciando sassi dall'alto ai treni in stazione e aveva ferito una donna. "I delinquenti acclarati devono essere rimpatriati - ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, attaccando il governo -. Il punto è chi fa che cosa. Quindi anche il nostro governo, visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo dovere".

Poliziotto accoltellato, Sala: "Il governo non ha fatto il suo dovere"

Sala ha poi aggiunto che "se c'è un provvedimento di espulsione, il dovere è eseguirlo. Altrimenti a rimetterci sono le forze dell'ordine o i cittadini". L'uomo che ha accoltellato l'agente ha vari provvedimenti di espulsione alle spalle, mai eseguiti. L'ultimo, nel 2023, era stato firmato dal prefetto di Avellino. L'aggressore avrebbe dovuto essere trasferito in un Cpr (centro di permanenza per i rimpatri), ma in quel momento non c'era posto e dunque l'espulsione è stata eseguita attraverso l'ordine - firmato dal questore di Avellino - a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Un ordine non rispettato dall'uomo. Si tratta di Hasan Hamis, marocchino di 37 anni e irregolare. Ha precedenti per droga, reati contro la persona, come rapina e sequestro, contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale.

"La persona che ha colpito l'agente - ha ricostruito Sala - era stata fermata qualche giorno fa su un treno con una lama, eppure era in giro. Aveva ricevuto un provvedimento di espulsione da tempo, firmato dal prefetto di Avellino ed era ancora in Italia. Se c'è un provvedimento di espulsione il dovere è eseguirlo. Quindi in questo caso la responsabilità è chiaro di chi è", ha concluso il sindaco alludendo al governo: "Questo non è un caso isolato. Qui ormai l'idea è che, tanto, non succede nulla e si può delinquere. Ci deve essere certezza della pena, e chi sbaglia deve pagare. Altrimenti sono sempre le città e i cittadini a pagarne le conseguenze, e non va bene".

"Da anni a Milano ogni notte accade di tutto"

A destra, invece, si parla di "tragedia annunciata" e di "città allo sbando". "La tragedia accaduta questa notte a Milano, con un eroico giovane vice ispettore gravissimo dopo aver ricevuto diverse coltellate da un marocchino irregolare, con diversi precedenti, che aveva appena aggredito e ferito una donna nella stazione ferroviaria di Lambrate, era annunciata", dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda.

"Da anni a Milano ogni notte, in ogni periferia, accade di tutto. Non contiamo più le aggressioni quotidiane, le risse, gli accoltellamenti, le rapine, gli stupri, oltre alle occupazioni abusive di immobili comunali, oltre allo spaccio ad ogni angolo della città, oltre al degrado... Da diversi anni Milano è la prima città in Italia, a livello percentuale, per crimini commessi e denunciati", evidenzia Cecchetti, puntando il dito contro "la pessima giunta comunale guidata dal sindaco Sala", che "proseguendo il pessimo precedente lavoro della giunta Pisapia, ha sempre preferito il lassismo alla legalità, si preferisce chiudere anticipatamente i locali, penalizzando gli esercenti, che controllare le strade infestate da spacciatori e teppisti, si utilizza la polizia municipale solo per fare multe agli automobilisti piuttosto che per controllare le aree calde".

Secondo il coordinatore della Lega Lombarda, "il governo ha fatto il suo, mandando più uomini in divisa, ma non può bastare dopo anni di ‘liberi tutti’ e di accoglienza indiscriminata, avvenuto soprattutto negli anni dei pessimi governi a guida Pd, quando Milano era diventata la capitale dell’accoglienza senza requisiti di chi non scappava da nessuna guerra o dittatura, come questo marocchino irregolare. ‘Accogliamo tutti’ era il motto della giunta Sala e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, questo fallimento nella gestione dell’ordine pubblico è sotto gli occhi di tutti da anni. Fino a questa tragedia annunciata…", conclude.

"Cosa aspetta Sala a schierare anche gli agenti di polizia locale?"

Attacca Sala anche Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione d'inchiesta alla Camera sulla sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia. "Altra notte di terrore in città dove, questa volta, a riportarne le gravi ferite è stato un poliziotto. Le stazioni milanesi da anni sono prese di mira da balordi che commettono furti, rapine e aggressioni - dice - . Il governo Meloni, da tempo, ha incrementato le operazioni “stazioni sicure”, che stanno portando buoni risultati, ma serve la collaborazione del comune di Milano, che non arriva, all'esterno degli scali ferroviari perché, come assistiamo periodicamente, sono un covo di criminali e delinquenti. Cosa aspetta Sala, in queste zone, a schierare anche gli agenti di polizia locale? Che ci scappi il morto?".

Chi è l'uomo che ha accoltellato il poliziotto Christian Di Martino

Hasan Hamis, l'uomo che ha accoltellato gravemente il poliziotto Christian Di Martino, in Italia non doveva starci. Non solo per via dei suoi numerosi e ripetuti precedenti penali ma anche perché il trentasettenne aveva un foglio di espulsione firmato dal questore di Avellino. La sua pericolosità sociale sembra provata dall'episodio avvenuto nella stazione Lambrate di Milano ma anche dalle tante volte che in passato era stato fermato con lame e coltelli in mano.

Trentasettenne, marocchino e irregolare, Hasan Hamis ha resistito ai dardi del taser - uno lo ha colpito alla gamba e l'altro al giubbotto imbottito - e poi si è scagliato con il lungo coltello da macellaio contro il vice ispettore che gli aveva sparato con la pistola elettrica. La sua azione, violenta e improvvisa, è arrivata dopo diverse decine di minuti di "show", iniziati alle 23.20 e durante i quali ha lanciato pietre contro treni e persone presenti. Il nordafricano, noto con diversi alias, è stato arrestato per tentato omicidio e si trova nel carcere di San Vittore. Stando a quanto riferito dai poliziotti intervenuti, era "molesto e in forte stato di agitazione", "in evidente stato psichico alterato e non collaborativo".

Come sta Christian Di Martino

Le condizioni del poliziotto sono gravi e tutt'ora la prognosi è riservata. Christian Di Martino è arrivato all'ospedale Niguarda di Milano intorno a mezzanotte e mezza in codice rosso. Aveva diverse ferite da arma da taglio che lo hanno raggiunto alla schiena e che hanno riguardato alcuni organi interni. L'uomo è stato subito preso in carico dal "trauma team" del Niguarda che lo ha prima stabilizzato e poi sottoposto a diversi interventi chirurgici per cercare di salvare gli organi colpiti e contenere l'emorragia in corso. Gli interventi sono terminati intorno alle 9-9.30 di stamattina, giovedì 9 maggio. La prognosi, spiegano dall'ospedale, "è riservata e le condizioni rimangono molto serie". Per il momento il paziente "è in fase di osservazione post intervento" in terapia intensiva.