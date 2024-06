Ciccio e Tore Pappalardi, 18 anni fa la scomparsa dei due fratellini: un giallo mai chiarito fino in fondo

La loro scomparsa prima, e la tragica fine poi, commossero l'Italia. "Vi ricorderemo come due fratellini uniti, coraggiosi, che con la sola forza dell'amore hanno provato ad aiutarsi l'uno con l'altro": è la lettera firmata da mamma e sorella di Salvatore e Francesco Pappalardi, i due fratellini di 13 e 11 anni scomparsi da Gravina in Puglia 18 anni esatti fa, e ritrovati morti, il 25 febbraio 2008, nella cisterna di un rudere nel centro città, in cui forse si erano avventurati per gioco.

Salvatore e Francesco Pappalardi scomparvero il 5 giugno 2006

Era il 5 giugno 2006 quando dei due fratellini di Gravina si persero le tracce. Per mesi il caso tenne banco, li cercarono ovunque, si ipotizzarono scenari di ogni tipo. Invece i due erano caduti all'interno di uno stabile abbandonato conosciuto come "La casa delle cento stanze". Furono trovati solo e soltanto perché un bambino che giocava in quel rudere precipitò nel pozzo che conduce a una cisterna. Un volo di molti metri, atterrò sulla dura pietra, ma per fortuna rimase illeso. Sul posto accorsero i vigili del fuoco, si raccolsero decine di curiosi. Il piccolo era infreddolito e sotto choc, ma stava bene. Sul fondo del pozzo, però, c'erano i corpi di due bambini. Il collegamento fu immediato: Ciccio e Tore.

La lettera della madre, Rosa Carlucci, e della sorella, Filomena Pappalardi, arriva nel drammatico anniversario della scomparsa. "Vi ricorderemo come due fratellini uniti, coraggiosi, che con la sola forza dell'amore hanno provato ad aiutarsi l'uno con l'altro, senza pensarci due volte, senza paura, con la sola voglia di farcela. Dimostrandoci come un fratellino possa essere un eroe per l'altro", si legge nelle prime. "Due angeli - prosegue la lettera - che illumineranno il nostro cammino, sarete sempre presenti e vivi nei nostri ricordi. Siete i nostri angeli, ciao Ciccio e Tore".

Un giallo mai chiarito fino in fondo

A marzo scorso le due donne hanno chiesto la riapertura delle indagini sulla scomparsa. "Fu molto più di una prova di coraggio, i miei figli furono istigati da qualcuno ad andare lì e potrebbero essere stati vittime di omicidio", diceva lo scorso anno la mamma di Ciccio e Tore, intervistata dai quotidiani locali. "I miei figli furono istigati da qualcuno ad andare nella 'Casa delle cento stanze'. Da soli non si sarebbero mai avvicinati, anche perché era un posto che non frequentavano. Sono sicura che con loro ci fossero altri ragazzi, che sapevano dov’erano finiti e non hanno mai voluto parlare". Un giallo mai chiarito fino in fondo: quel giorno con Ciccio e Tore c'era qualcuno che non ha mai voluto dire niente? La risposta non c'è.

C'è inoltre un'altra ipotesi che tormenta la donna: uno dei figli poteva essere salvato. I graffi sulle pareti, tentativo disperato di scalare quella prigione, raccontavano di una fine terribile. "Francesco è morto sul colpo - spiegava tempo fa la madre dei due ragazzini, poco più che due bambini - ma forse Salvatore sarebbe ancora vivo se qualcuno avesse chiamato subito i soccorsi. E io avrei con me almeno uno dei miei figli. Questo pensiero non mi dà pace". L'autopsia rivelò infatti che Tore morì di stenti circa solo due giorni dopo la caduta: i loro corpi vennero rinvenuti, per puro caso, e soltanto a 20 mesi di distanza da quel drammatico 5 giugno del 2006.

Il pomeriggio del 5 giugno i due ragazzi uscirono a giocare in strada

Il pomeriggio del 5 giugno i due ragazzi uscirono a giocare in strada, come sempre. La sera, però, non tornarono a casa: alle 23 e 50 il padre ne denunciò la scomparsa al vicino commissariato di Gravina. Seguirono settimane, mesi, anni di sospetti, piste senza riscontri, anche familiari. Il padre venne persino arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e occultamento di cadavere. Mesi di carcere. Ma la giustizia italiana ha appurato che non c'entrava nulla, venne infatti scagionato dopo il ritrovamento dei cadaveri e risarcito.

La causa civile intentata dai familiari dei fratellini per ottenere un risarcimento danni da parte del Comune di Gravina e dalla società proprietaria del rudere è stata respinta sia in primo grado che in appello dal tribunale di Bari, ed è ora pendente in Cassazione. Nessuno quel 5 giugno sentì le richieste di aiuto, le grida. Nessuno mai cercò Ciccio e Tore in quel rudere abbandonato.