Pestaggio in strada, muore militare dell'esercito

Era stato aggredito in piena notte a Roma. Un pestaggio che lo aveva lasciato a terra senza coscienza. Dopo poco più di un giorno è morto Salvatore Lucente Pipitone, un caporale maggiore dell'Esercito italiano. L’uomo era stato aggredito la notte tra venerdì e sabato nella zona di Centocelle alla periferia di Roma nel corso di una lite. Il 44enne era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile.

Secondo una prima ricostruzione, il militare è stato ritrovato steso a terra, era ferito al volto, con un grosso taglio sul sopracciglio e i segni di un forte colpo alla nuca. L’ipotesi degli inquirenti è che il militare sia stato picchiato al volto e poi sia rimasto ferito al capo cadendo a terra. La polizia ha interrogato un paio di persone e sperano di acquisire nuovi elementi per le indagini grazie ad alcune testimonianze e alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di zona.

"A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sentite condoglianze alla famiglia e a tutto l'esercito per la scomparsa del Caporal Maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Ha lottato contro la morte dopo la vile aggressione, ancora senza colpevoli, subíta in strada tra venerdì e sabato notte nella periferia di Roma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo coraggio, come quello degli altri eroi che difendono le nostre strade, non sarà mai dimenticato e non resterà impunito". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.