In pronto soccorso con febbre e dolori: viene rimandato a casa e muore

Era andato in ospedale in preda a febbre e forti dolori muscolari, ma i sanitari lo avrebbero rimandato a casa consigliandogli di fare un tampone in una struttura privata. Un tampone che Salvatore Roccaro, 47 enne di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, non è mai riuscito a fare. Due giorni fa i familiari lo hanno trovato senza vita nel suo letto e ora sulla sua morte sta indagando la Procura.

San Cataldo, in ospedale con febbre e dolori: aperta inchiesta sulla morte di Salvatore Roccaro

Secondo i quotidiani locali, l'uomo si sarebbe recato al pronto soccorso del Sant'Elia di Caltanissetta riferendo ai sanitari di avere qualche linea di febbre oltre a dolori muscolari agli arti superiori, ma considerati i sintomi - simili a quelli del Covid - all'uomo sarebbe stato consigliato di effettuare un tampone in un laboratorio privato. Roccaro però quel tampone non è riuscito a farlo: dal 13 Agosto i laboratori d'analisi della zona sono infatti chiusi per ferie.

Secondo la denuncia dei familiari, l'uomo non sarebbe stato visitato e dunque il suo nome non compare nei terminali del pronto soccorso. Una vicenda su cui ora dovrà fare luce la magistratura. Intanto la salma dell'uomo è stata sequestrata e verrà eseguita l'autopsia.