Ucciso e sciolto nell'acido: svolta nelle indagini sulla morte di Salvatore Totoriello

Quasi dieci anni dopo i fatti, arriva la svolta nelle indagini. Salvatore Totoriello, soprannominato 'Tototiello', fu ucciso e sciolto nell'acido perché aveva allacciato una relazione sentimentale con la moglie di un affiliato detenuto: il movente dell'omicidio è stato ricostruito.

L'uomo scomparve il 27 settembre 2013: il cold case è stato risolto dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli. La sua fine fu stabilita dal suo stesso clan, in particolare da tre persone ritenute di vertice del clan Licciardi a cui adesso gli inquirenti contestano i reati di associazione mafiosa, estorsione, omicidio, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, aggravati in quanto commessi per agevolare il clan Licciardi e l'Alleanza di Secondigliano.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, fu vittima di una "punizione d'onore": lo attirarono con l'inganno in una zona boschiva e impervia di Napoli, nel quartiere Chiaiano, dove ci sono diverse cave di tufo abbandonate. Ammazzato a colpi d'arma da fuoco, il suo cadavere venne sciolto nell'acido da alcuni affiliati al clan Polverino-Simioli, costola del clan Nuvoletta, che usarono tecniche di 'lupara bianca' apprese dalla mafia palermitana.

Sono le medesime pratiche di occultamento dei cadaveri per scioglimento nell'acido utilizzate da Cosa nostra nel 1984 per far sparire per conto del boss Lorenzo Nuvoletta i cadaveri di Vittorio e Luigi Vastarella, Gennaro Salvi, Gaetano Di Costanzo e Antonio Mauriello. Per gli omicidi di quelle cinque persone, avvenuti a Marano di Napoli nella tarda estate del 1984 nell'ambito della guerra di camorra tra le famiglie malavitose Gionta-Nuvoletta e Alfieri-Bardellino, è stato condannato in via definitiva, come mandante, Salvatore Riina.