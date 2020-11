Matteo Salvini ha pagato insieme a Nicola Molteni la multa per una manifestazione elettorale nel centro di Benevento con assembramenti e senza mascherina che era stata anticipata dall'attuale sindaco Clemente Mastella.

Salvini ha pagato la multa di Mastella

La vicenda risale al 25 agosto scorso, quando, in tour per le elezioni amministrative del settembre scorso, furono immortalati da foto e video circolati sui social e sulle emittenti televisive locali in piena violazione delle norme anti Covid. Un comportamento che fu notato e stigmatizzato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, che chiese una verifica immediata alla polizia locale e di applicare, se ce ne fossero state le condizioni, le sanzioni previste. Detto fatto e i due senatori della Lega furono raggiunti dalla notifica della sanzione per 289,50 euro. A due mesi di distanza, ovvero allo scadere dei termini di legge, è arrivato il pagamento della sanzione.

Le multe sono state inflitte a diverse persone, non solo a Salvini, ha precisato all'epoca Mastella: "A differenza di quanto si è tentato di dire ad arte, deviando la realtà dei fatti, a Benevento ci sono state nei giorni scorsi altre sanzioni che la Polizia locale ha comminato ai trasgressori della norma. Tra questi anche un dirigente di Confindustria Benevento, a dimostrazione che non c'è stato un provvedimento ad personam contro Salvini". I vigili urbani hanno utilizzato immagini video e fotografiche per identificare anche le altre persone che hanno partecipato all'incontro, L'amministrazione comunale di Benevento ha intenzione di destinare il ricavato delle sanzioni per l'acquisto di mascherine da donare ai beneventani.