Saman Abbas, analisi su resti umani in un casolare: lo zio ha detto dove cercare

Saranno le analisi a dire se i resti umani trovati nei pressi di un casolare diroccato a Novellara (Reggio Emilia) sono di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021 dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato con un cugino più grande. La sensazione è però che l'inchiesta sia alla svolta decisiva.

A condurre gli inquirenti sul luogo del ritrovamento è stato lo zio Danish Hasnain. La notizia, divulgata dai media locali, trova conferme in ambienti investigativi. Lo stesso zio è in carcere per avere ucciso la diciottenne. Sotto accusa con lui ci sono i genitori della ragazza: il padre Shabbar Abbas (arrestato in Pakistan nei giorni scorsi), la madre (latitante), i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq (arrestati all'estero dove erano fuggiti). Le accuse sono concorso di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere.

Scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, lo zio di Saman ha detto ai carabinieri il punto esatto dove scavare, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove la vittima viveva con la famiglia.

Saman viene vista per l'ultima volta nella notte tra il 30 aprile 2021 e il primo maggio. Le ultime immagini che si hanno di lei sono in un filmato, girato dieci minuti dopo mezzanotte del 30 aprile 2021. La giovane, con uno zaino sulle spalle, è con i genitori e si avvia nelle campagne del Reggiano. Pochi minuti si rivedono i genitori, tornano a casa soli. Lo zainetto di Saman è in mano al padre. Da allora lei è un fantasma. Per gli inquirenti è stata uccisa dalla famiglia. Ha pagato con la vita il desiderio di vivere all'occidentale, il "No" al matrimonio combinato, la voglia di andare via.

Dal maggio dello scorso anno a ieri ogni ricerca del corpo di Saman è stata vana. Il ritrovamento dei resti potrebbe cambiare tutto. Ci vorrà però ancora qualche giorno per l'esumazione del corpo ritrovato. Come spiegato dal procuratore Gaetano Calogero Paci sarà necessario fare richiesta di incidente probatorio urgente alla Corte di assise per procedere con una perizia nel contraddittorio delle parti, dal momento che è già fissato il processo. Saranno dunque probabilmente i giudici a nominare un perito per dare il via alle operazioni che includono anche l'estrazione del Dna per avere la conferma si tratti di Saman Abbas.