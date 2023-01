"Saman aveva il collo spezzato": il cadavere identificato dai denti

Non ci sono più dubbi: il cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara è di Saman Abbas, la giovane pachistana uccisa la notte del 30 aprile 2021 dai familiari. "È stata identificata da un'anomalia dentaria, grazie a foto e video", ha dichiarato l'avvocato Barbara Iannucelli, che assiste l'associazione 'Penelope' ed è parte civile nel processo che inizierà a febbraio. Cinque gli imputati: lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq (tutti e tre in carcere), il padre Shabbar Abbas (arrestato un mese fa in Pakistan, dove si è in attesa dell'udienza che decida sull'estradizione) e la madre Nazia Shaheen (ancora latitante in patria). Devono tutti rispondere di omicidio premeditato in concorso, sequestro di persona e soppressione di cadavere.

Trovata una frattura nella parte anteriore del collo, che avvalorerebbe l'ipotesi di strangolamento."L'osso ioide è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se pre o post portem", aggiunge la Iannucelli.

Sul caso è inervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su Twitter chiede sia fatta giustizia per la giovane ragazza di origin pachistane. "Purtroppo non ci sono più dubbi, Saman Abbas è stata uccisa. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pachistana. A febbraio inizierà il processo che vedrà imputati i suoi familiari: sia fatta giustizia per una giovane innocente che voleva solo vivere la sua libertà", scrive la premier.