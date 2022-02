Saman Abbas, altra svolta nelle indagini: arrestato il cugino

È stato arrestato a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato nell'ambito delle indagini sull'omicidio della 18enne pachistana, scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nel corso delle indagini erano già stati arrestati in Francia lo zio, Danish Hasnain, e un altro cugino della ragazza, Ikram Ijaz, entrambi estradati in Italia. I genitori della ragazza sono ancora in Pakistan. Nei loro confronti l'Italia ha inoltrato la richiesta di rogatoria.

Interrogato dagli inquirenti a fine gennaio, lo zio si era dichiarato totalmente estraneo ai fatti. "Si dichiara all'oscuro di cosa possa essere accaduto a Saman. Proprio in considerazione degli ottimi e affettuosi rapporti che aveva con la nipote ha ritenuto plausibile che si fosse allontanata volontariamente", aveva spiegato l'avvocato di Hasnain al termine dell'interrogatorio. Per l'omicidio sono indagate cinque persone: i genitori della ragazza, lo zio di Saman (ritenuto dagli inquirenti l'esecutore materiale) e due cugini.