Saman Abbas: è saltata l'udienza in tribunale per il padre

Tutto rimandato. Non ci sarà oggi l'udienza per Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) nell'aprile 2021 e il cui corpo è stato presumibilmente trovato nelle campagne vicino al casolare dove abitava. La seduta a Islamabad, in Pakistan, è stata annullata perché il giudice che si occupa del caso era in licenza. "Il giudice istruttore è in congedo, quindi oggi non si svolgerà alcun procedimento. La data della prossima udienza sarà comunicata in seguito", ha dichiarato all'agenzia Ansa un funzionario del tribunale.

Dopo essere fuggito dall'Italia insieme alla moglie Nazia Shaheen (ancora latitante), Shabbar Abbas è stato arrestato il mese scorso nella provincia del Punjab: viene considerato dall'accusa il mandante dell'omicidio di sua figlia (i cugini e lo zio della giovane sono accusati della sua uccisione, sempre secondo le accuse). Shabbar Abbas si è presentato davanti al giudice istruttore della capitale di Islamabad il 24 novembre.

Durante la scorsa udienza, sono stati consegnati al suo avvocato i documenti ricevuti dal governo italiano per studiare il caso.