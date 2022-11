Saman Abbas, il Pakistan ha emesso un ordine di cattura per i genitori

C'è una svolta nel caso di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa e si presume uccisa a Novellara di Reggio Emilia, a maggio 2021. Ora c'è anche un mandato di cattura nazionale emesso dal Pakistan su Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori della ragazza di 18 anni ricercati dalla Procura e dai carabinieri di Reggio Emilia con l'accusa di aver partecipato all'omicidio della figlia che aveva rifiutato un matrimonio combinato.

A spiegarlo è stata la direttrice della seconda divisione dell'Interpol, Maria José Falcicchia, a Quarto Grado su Rete4: "Recepita la fondatezza delle attività svolte in Italia dai carabinieri di Reggio Emilia e dall'autorità giudiziaria supportata dai servizi di cooperazione di polizia". Il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen sono latitanti dopo l'arresto dello zio Danish Hasnain, ritenuto l'esecutore materiale del delitto, e dei cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, che si trovano nel carcere di Reggio Emilia. Il 10 febbraio comincerà il processo che vede tutti e cinque - compresi i genitori - rinviati a giudizio. Le accuse sono pesantissime: concorso di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. Qualora i genitori dovessero venire arrestati si aprirebbero le trattative per l'estradizione.

Gli investigatori, i carabinieri e la Procura sono sicuri che Saman sia stata uccisa e che il suo corpo, a lungo cercato senza esito nelle campagne e tra le serre della Bassa, sia stato fatto sparire, probabilmente dopo essere stato smembrato. A fare tutto questo sarebbe stata proprio la famiglia di Saman, come "punizione" per il desiderio della ragazza di vivere all'occidentale. Si era rifiutata di sposare un parente in patria con un matrimonio combinato e voleva andare via.