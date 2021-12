Saman Abbas, spuntano i resti di un cranio umano: le analisi dei Ris

La procura di Reggio Emilia ha affidato al Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Parma l'analisi di un frammento osseo, presumibilmente di un cranio umano, che potrebbe appartenere a Saman Abbas, la diciottenne pachistana della quale non si hanno più notizie dal maggio scorso e che sarebbe stata uccisa a Novellara, nella Bassa Reggiana, per aver rifiutato un matrimonio islamico combinato con un cugino in patria.

Il frammento osseo è stato trovato nell'area del Lido Po di Boretto dai carabinieri, il 3 novembre scorso. A darne notizia oggi è l'edizione locale del Resto del Carlino. Il sostituto procuratore Laura Galli, pm titolare dell'inchiesta, ha ordinato l'esame specialistico per estrarre il profilo biologico del dna, per capire se possa essere comparabile a quello della giovane.

Le ricerche del corpo della ragazza si sono concentrate nei paesi rivieraschi sul Po dopo che il fratello minorenne di Saman aveva raccontato al gip - durante l'incidente probatorio in audizione protetta - di aver sentito un cugino in una riunione di famiglia che parlava di "farla in piccoli pezzi e di buttarla a Guastalla dove c'è un fiume", riporta il quotidiano.

Il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri analizzerà anche alcuni abiti di Danish Hasnain, lo zio di Saman ritenuto l'esecutore materiale del delitto e che ora, dopo essere stato arrestato il 22 settembre scorso in Francia, si trova in carcere a Parigi in attesa di estradizione. I vestiti sono stati sequestrati il 6 novembre scorso a Novellara, nel casolare dove gli Abbas lavoravano come braccianti e custodi di un'azienda agricola.

Sono cinque gli indagati accusati in concorso di omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento di cadavere: oltre allo zio, il cugino Ikram Ijaz è in carcere in Italia. Mentre sono latitanti l'altro cugino Nomanhulaq Nomanhulaq e i genitori Shabbar e Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan con un volo da Malpensa il primo maggio scorso e dei quali non si hanno più notizie.