L'ultimo video di Saman Abbas viva

C'è un video, mandato in onda dal Tg regionale dell'Emilia Romagna, che mostra quelli che probabilmente sono stati gli ultimi minuti di vita di Saman Abbas: si tratta di un filmato registrato dalla telecamera di sicurezza piazzata sopra l’ingresso della casa in cui abitava la famiglia della 18enne pachistana, svanita nel nulla da quasi un anno a Novellara (Reggio Emilia), dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

Il video fa parte degli atti della richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Reggio Emilia, e mostra quelli che secondo gli inquirenti sarebbero gli ultimi istanti in cui c'è traccia di Saman Abbas. Nel filmato, girato dieci minuti dopo mezzanotte del 30 aprile 2021, la giovane, con uno zaino sulle spalle, esce da casa accompagnata dai genitori. Pochi minuti dopo il filmato ritrae di nuovo i genitori che rientrano soli. Lo zainetto di Saman è in mano al padre. Da allora lei è diventata un fantasma.

Secondo l'accusa, la giovane in quel frangente sarebbe stata consegnata allo zio e ai cugini per poi essere uccisa, dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato con un connazionale. I genitori della ragazza sono in Pakistan, uno zio e due cugini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio.

L’ultima immagine esistente di Saman viva è quel breve filmato in bianco e nero. Nonostante le ricerche il corpo della giovane non è mai stato ritrovato.