Ha un malore, cade nella vasca da bagno e affoga: la tragica morte di Samanta

Aveva solo 24 anni Samanta Marchegiano, la studentessa abruzzese (di San Vito Chietino) trovata morta martedì scorso nella sua casa universitaria di Macerata che condivideva con altre coinquiline.

Come accertato dall'autopsia, eseguita giovedì mattina nell'ospedale del capoluogo marchigiano, la ragazza non si sarebbe sentita bene e, dopo aver perso conoscenza, è scivolata nella vasca da bagno, affogando tragicamente. Samanta si stava apprestando a fare il bagno e aveva ancora i vestiti indosso, quando il malore è sopraggiunto.

A trovare la giovane esanime, nel bagno dell'abitazione che condivideva con altre studentesse a Macerata, era stata una coinquilina. All'esame autoptico ha assistito anche il consulente della famiglia, il patologo Domenico Angelucci di Lanciano. La famiglia Marchegiano è rappresentata dall'avvocato Roberto Bianco del foro frentano.

Nel corso dell'autopsia, durata circa tre ore, sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami istologici e tossicologici. Al termine, la procura di Macerata ha dato il nulla osta per la sepoltura e la salma è stata restituita alla famiglia. Il funerale si svolge sabato 6 maggio, alle ore 16, nella chiesa dell'Immacolata Concezione a San Vito Chietino.

Samanta Marchegiano lascia il papà Franco, tecnico dei sistemi di allarme e videosorveglianza, che ha lavorato anche per il Comune di San Vito, la mamma Doriana, che lavora in ospedale a Lanciano, e la sorella minore Gabriella. Unanime il cordoglio del paese e della comunità per una morte inaccettabile e dolorosa, per una giovane donna che si stava appena affacciando alla vita.

Alla famiglia della ragazza hanno espresso la loro vicinanza il sindaco Emiliano Bozzelli e il rettore dell'università di Macerata, John McCourt.