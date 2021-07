Si schiantano contro un auto, poi contro il muro: morta una 25enne

Una domenica da dimenticare sul fronte degli incidenti stradali con terribili notizie che arrivano un po' da tutta Italia. Solo ultima in ordine di tempo è la notizia della morte di una giovane di Torino, Samanta Pascuzzi, 25enne, che si trovava a bordo della Volkswagen Golf condotta dal dal fidanzato P.D., 22 anni, anch'egli di Torino. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 246 che porta a Montoso e all'altezza di Bagnolo Piemonte l'auto avrebbe impattato frontalmente con un'altra autovettura prima di finire la propria corsa contro un muro.

Samanta stava raggiungendo alcuni parenti per trascorrere insieme la domenica. Nonostante l'estremo tentativo dei medici del 118, coadiuvati dai vigili del fuoco, di salvarle la vita, è morta sul posto. Il fidanzato si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Cuneo. . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoro di Barge e Saluzzo e i carabinieri della compagnia di Saluzzo. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell'incidente.