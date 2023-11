Samantha Renon travolta e uccisa a 16 anni: all'omicida la patente sospesa per 10 mesi

Era uscita a bordo della sua moto 125 per andare a trovare il suo fidanzato. Ma a destinazione non ci è mai arrivata. Nell'aprile del 2022 Samantha Renon, una ragazza di 16 anni di Cessalto, in provincia di Treviso, è morta dopo essere stata travolta da un'automobile mentre percorreva la provinciale a Campodipietra. Lo scontro è stato terribile: la giovane è stata è stata sbalzata di sella ed è morta per le conseguenze dell'urto e della caduta. A oltre un anno dalla tragedia, al termine del procedimento giudiziario, l'uomo al volante dell'auto, un 36enne di origini albanesi, ha patteggiato una pena (sospesa) di un anno e quattro mesi.

Come riporta TrevisoToday, i giudici hanno anche sospeso la patente dell'uomo per 10 mesi. Una condanna considerata inaccettabile dalla famiglia della 16enne, come conferma la reazione della madre: "È inaudito che questa persona abbia provocato un incidente stradale mortale in cui è morta una ragazza e non gli abbiano tolto per sempre la possibilità di guidare. Mi aspettavo come minimo che il giudice disponesse la revoca della patente, che quest'uomo venisse costretto a rifare la scuola-guida. Invece niente, patente sospesa per 10 mesi, al termine dei quali potrà tranquillamente tornare a guidare l'automobile. Questa non è giustizia. È come se avessero ucciso Samantha un'altra volta".

Continua a leggere su Today.it...