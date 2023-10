Samuel Dilas è gravissimo: "Malore improvviso"

Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, al Civile di Brescia. Samuel Dilas, giocatore di basket di 24 anni in forza alla Virtus Lumezzane. L'atleta è ricoverato in terapia intensiva per un grave malore che lo ha colpito venerdì sera.

Il classe 1999, originario di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, milita a Lumezzane, nel campionato di Serie B nazionale, dal 2021 dopo avere giocato nella Unieuro Forlì. L'altroieri Dilas ha lamentato un dolore alla gamba destra, dolore che poi si è esteso al resto del corpo.

Quella mattina stessa, come riporta BresciaToday, era stato dimesso dopo due settimane di ospedale a causa di una polmonite. Dopo i primi dolori, il ritorno al Civile, dove poi è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza, alla quale sono seguiti diversi trombi: ora sarebbe tenuto in vita dalle macchine. Non ci sarebbe correlazione tra la polmonite e la successiva trombosi, le cui cause potrebbero essere rintracciate in una malattia congenita.

In ospedale al suo fianco ci sono i familiari e tanti compagni di squadra. La Virtus Lumezzane ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita in programma oggi a Padova. Le condizioni di Dilas sono gravissime.

