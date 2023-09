Samuel morto nel camper a fuoco, occhi puntati sulla bombola del gas: "Forse caricata oltre la soglia"

Samuel Imbuzan, 10 anni, è morto il 31 agosto sulla spiaggia di Bados, vicino a Olbia, nel tragico incendio che ha coinvolto il camper sul quale il piccolo riminese era in vacanza con i genitori. La famiglia Imbuzan ha lasciato due giorni fa la Gallura per rientrare nella città della riviera romagnola dove nei prossimi giorni (forse domenica) dovrebbero svolgersi i funerali del piccolo. Il padre ha riportato ustioni su gran parte del corpo, nel tentativo di salvarlo: ora è ricoverato a Cesena. La procura di Tempio Pausania, completati tutti gli accertamenti medico-legali sul corpo del bimbo, ha dato il nulla osta per la restituzione della salma.

La pm Sara Martino ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Si ipotizza l’omicidio colposo (per ora a carico di ignoti) perché il camper sul quale ha trovato la morte il bambino non poteva stazionare a Bados e nessuno avrebbe dovuto e potuto accendere una piccola cucina da campeggio lì. Cosa è emerso dalle indagini finora? Il fornello che avrebbe innescato l'esplosione non apparterrebbe agli Imbuzan, ma ai loro compagni di vacanza, anch'essi camperisti. La famiglia Imbuzan è italo-romena e risiede a Rimini. Gli amici sono stati ascoltati dai carabinieri subito dopo la tragedia, e ora sono tornati in Romania.

L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Sara Martino, prosegue spedita. Sotto la lente degli investigatori c'è il fornello da cucina il cui tubo, collegato alla bombola forse in maniera poco sicura, si sarebbe sganciato mentre il fuoco era acceso all'esterno del veicolo. La fiammata a quel punto avrebbe raggiunto il contenitore del gas facendolo esplodere e devastando i due camper. Al momento dello scoppio, Samuel era all'interno del camper ed è stato investito in pieno dalla fiammata, mentre la madre, anche lei dentro la struttura, è riuscita ad uscire praticamente indenne.

Ma l'attenzione degli inquirenti non si limiterebbe al collegamento fornello-bombola, bensì anche alla stessa bombola. Anzi, alle bombole. Ma i carabinieri lavorano per individuare il rivenditore delle sei bombole sequestrate dopo la tragedia. "Sono stati sentiti dei rivenditori della città gallurese, si ipotizza il caricamento di gas di una bombola gpl oltre la soglia massima consentita", scrive oggi il quotidiano Unione Sarda. "La bombola dalla quale è partita la fiammata mortale di diversi metri potrebbe essere stata acquistata in Romania". Ipotesi, solo ipotesi al momento. Si indaga per fare piena luce sulla tragedia che ha sconvolto due città, Olbia e Rimini.