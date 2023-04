Si schianta e l'auto in fiamme diventa una trappola: muore carbonizzato a 28 anni

Ha trovato una morte atroce un ragazzo di 28 anni, Samuele Briggi, deceduto questa notte in un incidente stradale avvenuto a Rottofreno, in provincia di Piacenza. Era alla guida di una Toyota che intorno alle 3 è uscita di strada e si è incendiata dopo lo schianto. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, ma il giovane è morto carbonizzato all'interno della vettura in fiamme, senza riuscire a scappare dall'abitacolo in fiamme.

I primi a intervenire sono state due guardie giurate di Metronotte Piacenza che hanno provato a spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione e ad aprire le portiere, purtroppo invano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze, ma per il 28enne non c'è stato nulla da fare. La dinamica è ancora al vaglio: avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un manufatto di cemento, imbocco di un canale per l'irrigazione, la vettura si è poi è ribaltata e incendiata. L'impatto è stato molto violento.

L'auto è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia sulla salma di Samuele Briggi, che si era da poco trasferito a Rottofreno.