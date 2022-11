Uccide il compagno con un coltello da cucina e chiama il 112

Tragedia a Morengo, in provincia di Bergamo. Sandra Fratus, 51 anni, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso nella notte il compagno di 31 anni Ernest Emperor Mohamed. È stata la stessa donna, italiana, a chiamare il 112 e a dare l'allarme. L'uomo, di nazionalità nigeriana, è stato ucciso con una coltellata al petto al culmine di una lite.

L'accusa nei confronti della donna, condotta in carcere dopo essere stata sentita dal pm titolare del caso, Emma Vittorio, è di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Al momento del delitto, i due si trovavano nella casa in cui convivono, in via Umberto I, nel centro del paese. Vani i soccorsi.

Secondo gli investigatori, Sandra Fratus ha afferrato un coltello molto affilato dai cassetti della cucina e si è scagliata contro il compagno.