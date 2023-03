Sandro Arzu scomparso nel nulla: ora lo cercano con i cani

Continuano le ricerche di Sandro Arzu, svanito nel nulla l'8 marzo scorso. Ieri il nucleo della cinofila dei carabinieri di Bologna, con i militari di Nuoro e Lanusei, ha battuto tutta l'area di San Cristoforo di Arzana, dove era stata trovata l'auto.

La zona da perlustrare è vasta e impervia e questo non facilita l'attività degli operatori, ma già in altre occasioni la brillante collaborazione dei carabinieri specializzati e di Bayla, una femmina di pastore tedesco dotata di un particolare fiuto e di specifico addestramento, ha dato una svolta a ricerche che sembravano quasi impossibili. Anche a distanza di giorni i cani specificatamente addestrati in uso alle unità cinofile dell’Arma dei carabinieri sono capaci di reperire anche piccole tracce riconducibili al tipo di attività di ricerca che stanno svolgendo.

L'auto era stata trovata

Si teme il peggio. Esattamente due settimane fa era stata ritrovata l'auto di Sandro Arzu, crivellata: era stata colpita sul parabrezza da due fucilate. Il veicolo era alla periferia di Arzana, in prossimità del cantiere forestale di Monte Idòlo. La macchina è stata trasferita a Nuoro per gli accertamenti necessari, ma il ritrovamento accresce la preoccupazione sulle sorti dell'uomo. Nell'abitacolo anche tracce di sangue. A ritrovare l'Opel dell'uomo scomparso nel nulla erano stati gli agenti del commissariato di polizia di Lanusei.

Chi è Sandro Arzu

Sandro Arzu, 54 anni, era scomparso da Arzana oltre tre settimane fa. Pregiudicato per omicidio e già condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di droga, era sottoposto a misure di prevenzione: gli era permesso di uscire durante il giorno, ma aveva l’obbligo di rientro entro le 21 nella sua abitazione, che condivide con la madre. L'8 marzo non è stato visto in caserma per l'obbligo di firma, ma sono stati gli stessi familiari a dare l'allarme: Sandro Arzu era svanito nel nulla. Un anno e mezzo fa, mentre era in regime di semilibertà, si era presentato in ospedale a Lanusei con una ferita di arma da fuoco tra il collo e la spalla. Un episodio che aveva fatto pensare a un agguato.