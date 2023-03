Sandro Arzu scomparso nel nulla da 10 giorni: trovata l'auto crivellata di fucilate

Si teme il peggio. Giallo nel cuore della Sardegna. È stata ritrovata il 16 marzo l'auto di Sandro Arzu, crivellata: è stata colpita sul parabrezza da due fucilate. Il veicolo era alla periferia di Arzana, in prossimità del cantiere forestale di Monte Idòlo. La macchina è stata trasferita a Nuoro per gli accertamenti necessari, ma il ritrovamento accresce la preoccupazione sulle sorti di Arzu. Nell'abitacolo ci sarebbero anche tracce di sangue. A ritrovare l'Opel dell'uomo scomparso nel nulla sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Lanusei.

Sandro Arzu, 54 anni, è scomparso da Arzana, piccolo comune in provincia di Nuoro, da oltre una settimana. Pregiudicato per omicidio e già condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di droga, era sottoposto a misure di prevenzione: gli era permesso di uscire durante il giorno, ma aveva l’obbligo di rientro entro le 21 nella sua abitazione, che condivide con la madre. Mercoledì scorso avrebbe dovuto recarsi come sempre in caserma per l'obbligo di firma, ma non si è presentato. Sono stati gli stessi familiari a dare l'allarme: Sandro Arzu è svanito nel nulla.

Un anno e mezzo fa, mentre era in regime di semilibertà, Arzu si era presentato in ospedale a Lanusei con una ferita di arma da fuoco tra il collo e la spalla. Un episodio che aveva fatto pensare a un agguato.