Sandro Arzu non si trova: cresce l'ansia dopo la sua scomparsa

C'è preoccupazione per le sorti di Sandro Arzu, 54 anni, scomparso da Arzana, piccolo comune in provincia di Nuoro. Dell'uomo non si hanno notizie da quasi una settimana. Arzu era pregiudicato per omicidio e già condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di droga. Per questo era sottoposto a misure di prevenzione: gli era permesso di uscire durante il giorno, ma aveva l’obbligo di rientro entro le 21 nella sua abitazione di Arzana, in Ogliastra, che condivide con la madre.

Mercoledì scorso il 54enne avrebbe dovuto recarsi in caserma per l'obbligo di firma, ma non si è presentato. E del resto sono stati proprio i familiari a dare l'allarme dopo essersi accorti della scomparsa. Il timore è che al 54enne possa esser successo qualcosa. Circa un anno e mezzo fa, mentre era in regime di semilibertà, Arzu si era presentato in ospedale a Lanusei con una ferita di arma da fuoco tra il collo e la spalla. Un episodio che aveva fatto pensare a un agguato mirato contro la sua persona. L'uomo viene cercato dalle forze dell'ordine, così come da molti volontari e familiari. Al setaccio ci sono le campagne e i casolari della zona. Ma per ora Arzu non si trova.