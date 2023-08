Sandro Epifano ucciso con un colpo di pistola. L'ipotesi dell'appuntamento trappola

Un appuntamento trappola dietro l'omicidio di Pomezia. È questa l'ultima ipotesi investigativa sulla morte di Sandro Epifano, l'uomo di 53 anni ucciso nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3 del mattino, dopo essere stato colpito probabilmente da un colpo di arma da fuoco. I carabinieri indagano coordinati dalla procura di Velletri. Il delitto è avvenuto sul litorale romano. A dare l'allarme al 112 è stato un residente che ha sentito dei lamenti provenire dell'androne di un palazzo in via Singen. I carabinieri e il 118 hanno trovato il 53enne in una pozza di sangue. L'uomo è stato trasporto all'ospedale Sant'Anna, dove però è morto poco dopo.

Epifano non aveva i documenti con sé, ma è stato subito riconosciuto da chi indaga perché in passato avrebbe avuto qualche piccolo precedente con la giustizia. Una delle prime cose che gli inquirenti vogliono capire è la dinamica del delitto. Un residente ha raccontato ai carabinieri di aver sentito un "botto", come di un petardo, il che fa supporre che l'uomo sia stato raggiunto da un proiettile. La stessa ferita trovata sulla schiena del 53enne, che in un primo momento aveva fatto pensare a un'arma da taglio, sarebbe compatibile con un colpo di pistola. Sarà l'autopsia, in programma oggi, a sciogliere ogni dubbio.

Ben più complesso per gli investigatori sarà individuare l'autore del delitto. Secondo Lorenzo Nicolini di RomaToday chi indaga non esclude che l'uomo possa aver avuto un appuntamento - poi rivelatosi una trappola - con la persona che poi lo ha poi ucciso. Epifano potrebbe essere uscito di casa senza documenti perché si fidava di chi avrebbe incontrato.

Il movente, dunque, potrebbe essere legato a questioni personali. I militari in queste ore stanno ascoltando tutte le persone che lo conoscevano, così come ieri hanno ascoltato i residenti della palazzina dove è avvenuto l'omicidio.

