Figlio attacca madre e padre con una fiocina: gravissimi

Oggi poco prima dell'alba, alle quattro e mezza, a Santa Maria Coghinas (Sassari), un uomo di 47 anni ha aggredito i genitori anziani con un fucile da pesca subacquea e un coltello procurando ad entrambi gravissime lesioni.

I due sono stati trasportati all'ospedale di Sassari in gravissime condizioni: sono ricoverati in rianimazione al Santissima Annunziata, lottano per la vita. L'aggressore è stato fermato dai militari dell'Arma e portato nella stazione dei carabinieri a Valeldoria in attesa di essere interrogato.