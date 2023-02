Poliziotto spara (con un'arma clandestina) a un giovane che aveva litigato con suo figlio: arrestato

Un poliziotto ha sparato e ferito a una gamba un 18enne che avrebbe avuto poco prima una lite con suo figlio. L'episodio è avvenuto due notti fa a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Il pubblico ufficiale, un 49enne che presta servizio nel Napoletano, è accusato di lesioni aggravate. Secondo quanto accertato dai carabinieri, che indagano per fare piena luce su tutta la vicenda, il poliziotto non ha usato la propria pistola d'ordinanza, ma un'arma clandestina.

Avrebbe fatto fuoco due volte colpendo ad una gamba il 18enne, che è stato poi condotto in ospedale. Dopo qualche ora i carabinieri hanno fermato il poliziotto che è ora agli arresti domiciliari. Il ferito è stato trasportato in ospedale: la pallottola lo ha ferito in maniera abbastanza superficiale, infatti i medici hanno emesso una prognosi di 7-8 giorni. Il caso ha scosso la comunità: si è sfiorata la tragedia.