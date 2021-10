Torna a casa e fa fuoco contro i ladri: un morto

L'ipotesi principale è un tentato furto finito in tragedia. Un uomo di nazionalità rumena, di 34 anni, Mirel Joaca Bine, è morto a Santopadre (Frosinone) in via Valle. Sarebbe stato ucciso nel giardino di una casa dopo essere stato sorpreso durante un furto insieme ad alcuni complici.

Santopadre, spara ai ladri e ne uccide uno

L'abitazione è situata nel centro del paese tra Arce e Arpino. A sparare con un fucile da caccia regolarmente detenuto è stato il padrone di casa, il titolare di una tabaccheria che già in passato avrebbe subito furti. Si chiama Sandro Fiorelli, ha 58 anni. Sul posto nel giro di pochi minuti sono accorsi carabinieri, polizia e Ares 118. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Marina Marra della Procura di Cassino che ha dato incarico ad un medico legale di effettuare la ricognizione cadaverica esterna. E' successo, scrive FrosinoneToday, lungo il vialetto di accesso di una elegante villetta situata a due passi dal centro.

La dinamica è da chiarire: "Mi ha puntato la pistola addosso"

I presunti complici della vittima, tre secondo le prime informazioni, sono riusciti a fuggire. La dinamica di quanto accaduto ieri sera a Santopadre è ancora da confermare. Il commerciante una volta rincasato avrebbe sorpreso i quattro malviventi dentro la sua abitazione. Poi il tentativo di fuga. "Mentre scappava con i suoi complici mi ha puntato la pistola addosso. E allora ho sparato io" ha detto il tabaccaio. Almeno questa è la versione fornita dal 58enne, in passato già preso di mira dai malviventi. Accertamenti sono stati svolti a lungo nella villetta, per capire come i ladri siano entrati in azione e cosa abbiano portato via. Accanto al corpo sarebbe stata trovata la replica di una pistola caricata a salve.

Le indagini sono solo all'inizio. Disposta l'autopsia sul corpo di Bine. I carabinieri hanno ascoltato il proprietario della casa, la sua posizione è al vaglio. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, l'uomo colpito dalla fucilata era ormai deceduto: vani tutti i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo.

Complici in fuga

Nel frattempo per tutta la notte nelle campagne di Santopadre sono andate avanti le ricerche dei complici del 34enne ucciso: invano, finora.