La donna che ha aggredito l'ex con l'acido voleva impedirgli di andare in tv

Una donna 39enne di Legnano, in provincia di Milano, Sara Del Mastro, è stata condannata dal Tribunale di Busto Arsizio, nel varesotto, a sette anni e dieci mesi di reclusione per aver aggredito e sfregiato l'ex Giuseppe Morgante.

L'episodio risale allo scorso anno quando, secondo la sentenza, la donna avrebbe agito "nel pieno delle facoltà fisiche e mentali al momento dei fatti" seppur affetta da "disturbo della personalità", e successivamente si è mostrata a tratti "commossa, a tratti compiaciuta della situazione creatasi a fronte della quale aveva assunto una visibilità e un'importanza prima sconosciute".

Nelle motivazioni della sentenza del giudice Tiziana Landoni viene riportata anche la perizia psichiatrica del dottor Nicola Poloni. Secondo le carte, la donna voleva impedire a "attribuiva importanza decisiva nella scelta di Morgante di presentarsi alla trasmissione televisiva 'Le Iene' per raccontare la propria storia", il che, "come sottolineato dal perito, pareva essere vissuto dall'imputata come un evento da cui sarebbero potute scaturire conseguenze catastrofiche alla sua immagine ed al mantenimento del suo ruolo di genitore". Va ricordato infatti che la figlia della donna era già stata affidata ai servizi sociali di Legnano.

