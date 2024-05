Sara Romano travolta e uccisa dopo la discoteca: il pirata si è costituito

Si è costituito il ragazzo di 29 anni che all'alba di ieri, domenica 5 maggio, era alla guida del suv che ha travolto e ucciso Sara Romano, una ragazza di 21 anni originaria di Napoli. La giovane è deceduta sul colpo a causa del forte impatto con il veicolo: adesso il "pirata della strada" dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Come riporta da Nicola Clemente su NapoliToday, la tragedia è avvenuta intorno alle 6.30, in via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d'Aosta e Coroglio, nella parte occidentale della città. Secondo una prima ricostruzione, la 21enne era in compagnia di tre amiche: il gruppo, dopo aver trascorso la serata in una discoteca, stava facendo ritorno a casa in auto. Per motivi ancora da chiarire, dopo alcuni metri la ragazza avrebbe chiesto al conducente di fermarsi per mettersi alla guida del veicolo, una Fiat Panda di cui era proprietaria. La 21enne è quindi scesa dal sedile posteriore con l'intenzione di mettersi al volante, ma proprio in questo frangente è stata travolta da un'auto che sopraggiungeva a forte velocità. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla 21enne, con il "pirata" che ha fatto perdere le sue tracce, prima di consegnarsi alle forze dell'ordine soltanto in un secondo momento.

"Una vittima annunciata", come sottolineato a NapoliToday da Sergio Lomasto, vice presidente della X Municipalità di Napoli: "Assieme ai residenti ho sollecitato le opportune pratiche al fine di ottenere dei dossi rialzati quale dissuasori dell'alta velocità. Come tutti gli anni la via Cattolica, soprattutto nel periodo di riapertura dei locali notturni, viene percorsa da balordi che non trovano ostacoli nel correre con i propri veicoli lungo la strada seminando morte e incidenti. La pratica per i dossi, e lo dico con cognizione di causa quale vice Presidente di Municipalità, è ultimata, non vorremmo che questa morte porti il nome di qualcuno che non la evade, qualcuno che sarà perseguito con ogni mezzo legale, civile e penale".