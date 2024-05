Sara Romano: la ragazza di 21 anni investita e uccisa da un'auto pirata

Sono in corso le indagini per risalire al conducente dell'auto pirata che all'alba di oggi, domenica 5 maggio, ha travolto e ucciso una ragazza di 21 anni a Napoli. La vittima è Sara Romano, residente nel centro storico di Napoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 6.30, in via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d'Aosta e Coroglio, nella parte occidentale della città.

Stando a quanto ricostruito finora, la giovane, insieme con tre amiche, uscita da un locale al termine di una serata, è salita sull'auto per tornare a casa. Dopo pochi metri avrebbe chiesto alla conducente di fermarsi, sempre sulla stessa strada, per mettersi alla guida della vettura di cui era proprietaria, una Fiat Panda. La 21enne sarebbe scesa allora dal sedile posteriore per mettersi al volante, ma non ha fatto in tempo, perché è stata investita da un'auto che sopraggiungeva e che l'ha uccisa sul colpo per poi far perdere le proprie tracce, senza prestare soccorso.

I testimoni indicano che probabilmente l'auto pirata era un suv di grossa cilindrata. La polizia municipale, intervenuta per prestare assistenza e procedere ai rilievi necessari, ha avviato le indagini per identificare il veicolo in fuga: per questo si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e si stanno ascoltando i testimoni.