L'ex fidanzata di Genovese: "Ecco perché ho accettato il sesso a tre"

Era molto innamorata di lui e quindi, per compiacerlo, ha accettato rapporti sessuali a tre. Così si è difesa Sarah Borruso, 26 anni, ex fidanzata di Alberto Genovese, nell'aula di tribunale. Entrambi sono imputati per violenza sessuale di gruppo per la presunta violenza a danno di una ragazza di 23 anni a Villa Lolita (Ibiza) nell'estate del 2020. Secondo l'accusa, avrebbero drogato la giovane e poi avrebbero abusato di lei durante la notte.

Alberto Genovese è accusato anche della violenza sessuale per la quale è stato arrestato, qualche mese più tardi, avvenuta nel suo attico in piazza di Santa Maria Beltrade a Milano. La vittima era una 18enne e la polizia ha potuto visionare i filmati di sorveglianza della stanza da letto in cui si è consumata la violenza, per venti ore. L'ex imprenditore, anch'egli sentito in aula lunedì, ha affermato di essersi reso conto che la 18enne non era d'accordo col sesso estremo soltanto dopo aver visionato i filmati agli atti dell'inchiesta.

Quella notte invece, stando a ciò che ha detto, era convinto che la 18enne fosse una sex worker, disposta a fare sesso per soldi, e quindi consenziente.