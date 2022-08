La follia sulla A1: sassi contro le auto, uomo fermato col taser. Il video

Sono diventate virali le immagini di quanto accaduto venerdì mattina sull'autostrada A1, tra Lodi e Casalpusterlendo, quando un 22enne egiziano ha iniziato la lanciare sassi contro le auto in transito. Il giovane è stato fermato dalla polizia con il taser. Il ragazzo, stando a quanto finora appreso, sarebbe sceso da un treno dell'alta velocità diretto a Milano tirando il freno d'emergenza nel punto in cui la linea corre parallela all'autostrada. Dopo sarebbe andato al centro della carreggiata e avrebbe iniziato a lanciare oggetti e segnaletica stradale sulle macchine, centrandone una ventina, e rompendo il parabrezza di diversi mezzi, tra cui un'ambulanza. Tre i feriti, tra cui la parlamentare leghista Claudia Gobbato.

Come ricostruisce MilanoToday, all'arrivo della polizia, il 22enne ha poi minacciato di tagliarsi la gola con un taglierino. E' stato immobilizzato con il taser e portato via sotto scorta in ambulanza. Il giovane, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato accompagnato in una cella di sicurezza della questura di Lodi. È accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi, 13 agosto, al termine della direttissima in tribunale a Lodi. "L'analisi degli atti redatti dalla polizia giudiziaria - spiegava ieri il procuratore di Lodi Domenico Chiaro - ha determinato la necessità di dar luogo a ulteriori approfondimenti investigativi al fine di valutare l'astratta configurabilità dei reati di tentato omicidio e violenza privata in luogo di quello di attentato alla sicurezza dei trasporti, insieme a quello interruzione di pubblico servizio. Vi è inoltre la necessità di verificare la quantità e l'effettiva gravità delle persone che abbiano riportato lesioni".