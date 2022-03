I "pacifisti" che prendono a sassate la nave Carabiniere della Marina Militare

Si fanno chiamare "pacifisti" perché sono contro la guerra, ma sono gli stessi che hanno preso a sassate la nave Carabiniere della Marina Militare. Il fatto è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, quando l’imbarcazione stava transitando nel canale del porto di Taranto per dirigersi nel Mar Piccolo. Ad un certo punto, dalla strada che costeggia il corso marino e dai balconi delle palazzine che si affacciano sull’acqua, è partita una sassaiola contro la fregata Carabinieri al grido "Assassini, assassini!". Mentre appariva uno striscione con la scritta: "La guerra la stiamo già pagando: chi con la vita, chi con la fame. No Nato! No Putin!".

Una contestazione violenta che ha messo al lavoro la Digos tarantina, per identificare una ventina di presunti appartenenti ai centri sociali della zona, che avrebbero pensato bene di protestare in questo modo contro la mobilitazione italiana di fronte alla guerra in Ucraina. Per i responsabili, se fossero identificati, si prospettano le accuse di manifestazione non autorizzata e vilipendio di corpo armato dello Stato. Il lancio di pietre sarebbe partito all'improvviso dal lato della città vecchia del canale navigabile che è anche quello più vicino al mare.

Per consentire il passaggio dell'unità è stato aperto il ponte girevole, ai cui accessi erano presenti pattuglie di polizia municipale e carabinieri per bloccare il traffico. Le forze dell’ordine però non hanno avuto il tempo di intervenire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Unanime condanna è arrivata dal mondo della politica. In primis è arrivata la presa di posizione del Ministero della Difesa con le parole del ministro Lorenzo Guerini: "Pur trattandosi di un gruppo ristretto di persone, che non rappresenta in alcun modo i sentimenti riservati dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani alle donne e agli uomini in uniforme, preoccupa la violenza di cui è stata fatta bersaglio la nave della Marina Militate Carabiniere, al rientro nel porto di Taranto. Ciò che rincuora è che si tratta dell'opera di pochi, che prende a pretesto una fase di tensione internazionale per cercare di riproporre parole d'odio ingenerose nei confronti di chi si impegna, quotidianamente, per garantire la tutela della sicurezza del Paese e di ciascuno di noi. Si tratta di azioni che si condannano da sole. Voglio esprimere la mia vicinanza all'equipaggio del "Carabiniere" e a tutta la famiglia della Difesa".

Parole di condanna arrivano anche dal sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè: "Immagini che fanno male al paese. L’aggressione a nave Carabiniere è un gesto che nel nome di un malcelato pacifismo in realtà violento offende le istituzioni e i marinai che ogni giorno adempiono il proprio dovere. Vicinanza agli uomini e alle donne della Marina Militare". Insomma un certo pacifismo di sinistra sfocia sempre nell'odio. Nel mirino, come sempre, la divisa.

Che cos’è la nave Carabiniere della Marina Militare

La nave Carabiniere fa parte del programma Fremm della Marina Militare ed è tornata a Taranto dopo una missione operativa per effettuare lavori nei bacini dell'Arsenale militare. E' stata varata nel 2014, è lunga 145 metri e ha un equipaggio di 168 militari tra uomini e donne. Quale è il suo compito? E’ una nave progettata per operazioni che contemplano azioni di scoperta e armamento. Secondo quanto descritto dal sito del Ministero della Difesa, le sue qualità sono principalmente:

operazioni di sorveglianza ed interdizione di traffici illeciti, prevenzione e controllo dell’immigrazione illegale;

attività specifiche di Sea Control e, in particolare, protezione delle Sea Lines of Communication (Sloc) e operazioni di interdizione marittima (Mio);

contrasto alla minaccia di naviglio ostile con particolare riguardo alla lotta antisommergibile;

assistenza umanitaria e concorsi in caso di calamità naturali.

E’ a tutti gli effetti una nave da combattimento, dotata di un sistema missilistico antiaereo. Ha anche una specifica funzione antisommergibile, con un sistema di telecomunicazioni integrato di ultima generazione che, si legge nelle caratteristiche descritte dal Ministero, "assicura un accesso semplice, rapido e sicuro a comunicazioni in fonia, dati e video, basato sugli standard militari e civili più all’avanguardia".