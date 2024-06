Satnam Singh poteva essere salvato. Cosa dice l'autopsia

È morto anche per dissanguamento Satnam Singh, il 31enne indiano rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Latina e abbandonato in strada davanti casa. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia. L'uomo nell'incidente ha perso un braccio e ha subito gravi traumi alle gambe. Invece di essere soccorso subito però, è stato caricato su un furgone e abbandonato davanti alla sua casa. Il braccio - letteralmente staccato - è stato poggiato su una cassetta della frutta e i soccorsi sono scattati solo quando la vicina ha sentito le urla. Portato in ospedale, è morto due giorni dopo.

Secondo quanto emerso probabilmente, se fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe potuto salvare. Il medico legale perla di un "copioso sanguinamento".

La vicenda è al centro di un'indagine della procura di Latina. Il datore di lavoro è ufficialmente indagato per i reati di omissione di soccorso e omicidio colposo. Inizialmente i reati ipotizzati erano lesioni personali colpose, omissione di soccorso e disposizioni in materia di lavoro irregolare ma con la morte del 31enne la posizione è cambiata.

Nei giorni immediatamente successivi all'incidente è emerso anche che Renzo Lovato, padre di Antonello Lovato, accusato di avere abbandonato Satnam Singh davanti casa, è indagato da cinque anni per reati di caporalato. La notizia è stata data dal TgLa7. L'uomo è sospettato dalla procura di Latina di avere sottoposto "i lavoratori, almeno sei, a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno" corrispondendo loro una retribuzione inferiore a quella stabilita dal contratto nazionale. Inoltre, avrebbe violato la "normativa sull'orario di lavoro, sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro" e avrebbe sottoposto i lavoratori "a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti". I fatti contestati si riferiscono a un arco temporale che va dal novembre 2019 al maggio 2020. Con Lovato sono indagate altre due persone responsabili di una cooperativa agricola. Sempre Renzo Lovato dopo l'incidente aveva accusato Satnam Singh di aver "commesso una leggerezza che ha fatto male a tutti".