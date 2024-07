Quanti euro vale la vita di Satnam Sing

Niente richiesta di scarcerazione, ma la proposta di pagare un risarcimento: soldi per "rimediare" alla morte di un giovane uomo. Queste le mosse della difesa di Antonio Lovato, il titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava Satnam Singh, il bracciante rimasto ucciso in un incidente sul lavoro e che invece di essere soccorso è stato scaricato in strada col braccio mutilato.

Il risarcimento per la vita di Satnam Singh

Lovato è in carcere con l'accusa di omicidio doloso. I suoi legali Mario Antinucci, Stefano Perotti e Valerio Righi hanno chiesto di potere avere un colloquio con il procuratore di Latina Giuseppe De Falco e con la pm Marina Marra titolare delle indagini, "per concordare con gli organi inquirenti l'apertura di un libretto di deposito giudiziario per il risarcimento del danno dei familiari" di Singh. In sostanza propongono un risarcimento.

Lovato vuole restare in carcere: "Rischio ritorsioni fuori"

I legali di Lovato hanno anche rinunciato all'udienza davanti al Riesame. I difensori parlano di "grave rischio per le condizioni di salute e la sicurezza dell'imputato all'interno della Casa circondariale di Frosinone dove è attualmente detenuto - si legge in una nota - del resto già ampiamente documentati sia dall'amministrazione penitenziaria di Latina sia da quella di Frosinone. Il pesante clima di gogna mediatico-giudiziaria a livello nazionale ha senza dubbio aumentato i già menzionati fattori di rischio per il detenuto anche all'esterno del trattamento inframurario, addirittura in misura prevalente - continua la nota - per il concreto rischio di ritorsioni nell'ipotesi di annullamento o riforma dell'ordinanza custodiale, nonché nei confronti dei familiari di Lovato quali possibili obiettivi di fenomeni di violenza comune".

Come è morto Satnam Singh

Satman Singh aveva 31 anni e da tre era sposato con la sua compagna, e connazionale, Soni. L'incidente è avvenuto lo scorso 17 giugno a Cisterna di Latina nell'azienda di Lovato. Satman, senza permesso di soggiorno e senza regolare contratto di lavoro, è rimasto incastrato in un macchinario usato per avvolgere i teli anti infestanti che si usano nei campi. Il braccio destro viene tranciato e le gambe restano fratturate. La moglie di Singh chiede disperatamente di chiamare i soccorsi. Secondo l'accusa Lovato non solo si sarebbe rifiutato avrebbe caricato il ferito sul furgone, poi lo avrebbe scaricato davanti alla sua casa poggiando il braccio e la mano amputate dell'uomo vicino ai cestini della spazzatura in una cassetta della frutta, per poi scappare immediatamente. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle urla strazianti ma dopo alcuni giorni l'uomo è morto in ospedale.