Nonna salva nipotina trascinata via dalla corrente mentre fanno il bagno: poi muore annegata

Tragedia nel mare di Vieste (Foggia) martedì pomeriggio, nelle acque davanti all'isolotto di Sant'Eufemia. Savina Disanti, 57 anni, molto nota in città perché era la proprietaria dell'omonima cartolibreria e per le sue molteplici attività culturali, ha perso la vita nel tentativo di soccorrere la nipotina di tre anni in difficoltà mentre faceva il bagno. La corrente la stava trascinando via.

La bimba è stata poi soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale di Foggia. Ricoverata nel reparto di pediatria per accertamenti. Il corpo della donna è stato invece recuperato al largo da un gommone e portato al porto. Vani i tentativi del personale del 118 di rianimarla, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il mare è diventato agitato all'improvviso

Secondo una prima ricostruzione, il mare si è agitato all'improvviso e la corrente ha trascinato Savina e la nipotina lontano da altri familiari. A quel punto la nonna ha tenuto la piccola nipotina con la testa fuori dall'acqua mentre lei, forse a causa di un malore provocato dallo sforzo, è annegata.

La tragedia si è consumata davanti a decine e decine di vacanzieri che proprio in quel momento erano rientrati da un giro in barca alle grotte. "Siamo molto addolorati - dice il sindaco Giuseppe Nobiletti - La donna era molto conosciuta nella nostra comunità. È un dolore enorme".