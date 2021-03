Entra in casa e abusa di una minorenne con disabilità psichica: è caccia all'uomo

L'uomo, approfittando dell'assenza della madre, rimasta fuori casa per un'ora circa, è entrato nell'appartamento e ha approfittato della minore per poi fuggire a bordo di un'auto il cui modello non è stato ancora identificato

Le indagini proseguono: è caccia all'uomo da venerdì sera in provincia di Savona per individuare la persona che si è introdotta in un'abitazione e ha abusato di una minorenne con disabilità psichica.

Abusa di una minorenne con disabilità psichica

Il gravissimo episodio di violenza è avvenuto nell'abitazione dove la minore vive, in un comune della provincia di Savona. L'uomo, approfittando dell'assenza della madre, rimasta fuori casa per un'ora circa, è entrato nell'appartamento ed ha approfittato della minore per poi fuggire a bordo di un'auto il cui modello non è stato ancora identificato. Sul caso c'è ovviamente massimo riserbo. La notizia è stata anticipata dall'edizione online del Secolo XIX e poi confermata all'agenzia ANSA dal magistrato coordina le indagini.

A chiamare le forze dell'ordine venerdì scorso è stata la madre della vittima della violenza. La donna, rientrata a casa, ha trovato la figlia semincosciente e ha avvertito i carabinieri. La disabile è stata trasportata in ospedale. Sentite varie persone che erano nella zona per cercare di incrociare alcuni particolari che possano permettere di indirizzare le indagini. Secondo quanto emerso finora si esclude con forza che il responsabile sia stato qualcuno della cerchia familiare. I carabinieri di Pietra Ligure si stanno occupando della vicenda, pesantissima, che trova oggi ampio spazio sui giornali locali liguri.