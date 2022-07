Sbaglia giorno di riposo e va a lavorare: arrestato per evasione

Ha sbagliato il giorno di riposo ed è andato a lavorare. Per questo un ragazzo di 21 anni di origini tunisine, già sottoposto agli arresti domiciliari perché sospettato di essere l'autore di due rapine, nella serata di martedì è finito in manette con l'accusa di evasione. È successo a Rimini. Il giovane, nonostante il provvedimento restrittivo, aveva ottenuto dal giudice il permesso di uscire di casa per andare a lavorare in un albergo come cameriere, con l'eccezione ovviamente del giorno di pausa.

Martedì scorso, tuttavia, sarebbe dovuto essere il suo giorno libero, ma forse a causa di una dimenticanza il 21enne si è comunque presentato nella struttura ricettiva per fare il suo dovere. Alle 18.30, però, una pattuglia dei carabinieri si è presentata a casa del giovane per accertare la sua presenza, ma i genitori hanno spiegato ai militari che il figlio era andato a lavorare. In pochi minuti i carabinieri sono arrivati all'albergo, dove il responsabile ha raccontato che il ragazzo aveva lavorato regolarmente nel turno mattutino e che lo stavano aspettando per quello serale.

Un secondo sopralluogo nell'appartamento del 21enne è andato a vuoto con i carabinieri che, intorno alle 19, lo hanno poi trovato sul posto di lavoro, contestandogli l'evasione e arrestandolo. Processato per direttissima mercoledì mattina, il giudice ha convalidato il fermo per poi rimetterlo ai domiciliari, in attesa della decisione del gip se revocare o meno il permesso di uscire dai domiciliari per andare a lavorare.