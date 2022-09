Sbanda allo svincolo dell'autostrada e l'auto viene infilzata dal guardrail

Perde il controllo del suo fuoristrada e va a scontrarsi contro lo spartitraffico di ferro che separa le due carreggiate dell'autostrada A29 che collega Mazara del Vallo a Palermo. Le lamiere del guardrail, dopo aver infranto il parabrezza del mezzo, hanno attraversato in lunghezza lo stesso fuoristrada, un Freeelander Land Rover. L'impatto poteva trasformarsi in un tragedia. Il conducente, un 21enne del comune siciliano di Mazara del Vallo, ne è uscito miracolosamente vivo.

Lo schianto è avvenuto all'imbocco dell'autostrada che collega Mazara del Vallo a Palermo nella mattinata di sabato 3 settembre. Per motivi ancora da accertare, l'automobilista ha sbandato, ha perso il controllo della sua vettura ed è andando a schiantarsi sulla protezione di ferro che separa le due carreggiate dell’autostrada.

Come riportano i media locali, il 21enne in evidente stato di shock è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Trasportato attraverso il 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale “A.Ajello”, in prognosi riservata. Il giovane è stato successivamente trasferito al “Trauma Center” di Villa Sofia, a Palermo, e sottoposto alle cure degli specialisti; lì rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Mazara del Vallo.