Scappa con il parroco e denuncia il marito per maltrattamenti: in tribunale arriva la svolta

Svolta nella vicenda della fuga d'amore tra la parrocchiana e il prete di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. I fatti risalgono allo scorso dicembre: una 30enne originaria di Battipaglia aveva lasciato il tetto coniugale dove viveva anche con i tre figli minorenni per vivere liberamente la propria relazione con il parroco della cittadina. La fuga era stata messa a punto approfittando dell'assenza del marito, che in quei giorni si trovava in Trentino per lavoro. "Infinita tristezza per l'errore di un proprio figlio", aveva commentato il vescovo di Salerno intervenendo sullo scandalo.

Il marito finito a processo

Pochi giorni dopo la fuga, la donna aveva deciso di spiegare la sua scelta accusando il marito di maltrattamenti e violenze: minacce di morte, percosse, persino un tentativo di strangolamento. Dopo anni di soprusi, aveva sostenuto la donna, era finalmente riuscita a riprendersi la propria vita solo grazie al sostegno del parroco.

Se non che, secondo il tribunale di Avellino, quelle violenze non ci sarebbero mai state. Dopo i racconti della donna, il marito era infatti finito sotto processo ma, a mesi dalla fuga, la sentenza ha decretato il "non luogo a procedere". Nessun elemento, insomma, sarebbe emerso a conferma delle violenze denunciate. "Una sentenza che restituisce serenità al mio assistito che per mesi è stato vittima di un vero e proprio incubo", ha commentato Pierluigi Spadafora, avvocato difensore dell'uomo. "Le accuse - ha sottolineato il legale - si sono rivelate infondate, a dimostrazione che bisogna avere fiducia nella Giustizia".