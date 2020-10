Il ragazzino preso a schiaffi per aver starnutito sul bus

Preso a schiaffi per uno starnuto. È successo a bordo di un autobus di linea che attraversava la Strada Provinciale 54 nei pressi di Vibonati, in provincia di Salerno. Stando a quanto ricostruito, un ragazzino, che era seduto al posto indossando la mascherina, avrebbe emesso uno starnuto scatenando l’ira di un altro passeggero seduto a qualche posto di distanza. Quest’ultimo, un 58enne residente a Morigerati, si sarebbe alzato dal suo posto per colpire il giovane con uno schiaffo facendogli sbattere la testa sul finestrino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salerno, il ragazzino preso a schiaffi sul bus

Le persone presenti alla scena hanno assistito attoniti all’esibizione di forza, tanto brutale quanto gratuita. L’autista del pullman fermato subito l’autobus per telefonare al 112. Sul posto sono giunti i carabinieri, ai quali l’uomo, che nel frattempo aveva tentato di allontanarsi a piedi, si è rifiutato di esibire i documenti cercando invano di aggredirli. Il 58enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rinchiuso nella camera di sicurezza della Compagnia di Sapri.