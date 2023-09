Schiaffo a figlia 12enne che mandava foto intime su Instagram, condannata a un anno

Aveva scoperto che sua figlia, di 12 anni, aveva inviato foto intime a uno sconosciuto su Instagram, un uomo più grande di lei, e per questo le ha dato un forte schiaffo. La figlia ha in seguito denunciato sua madre che è stata ora condannata a un anno e sette mesi di reclusione, con pena sospesa, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I giudici hanno subordinato la sospensione della pena a un percorso di recupero da parte della donna, che dovrebbe forse iniziare nei prossimi mesi. Il pubblico ministero, al termine delle requisitoria, aveva chiesto una condanna più esemplare nei confronti della madre violenta: aveva sollecitato i giudici a condannarla a ben tre anni di carcere.

La vicenda, che a livello giudiziario si è conclusa adesso, è accaduta a Roma diversi anni fa ed è emersa dopo il racconto della giovane ai servizi sociali. Gli assistenti nel 2012 avevano bussato alla porta della famiglia a causa di una segnalazione e, una volta in casa, avevano trovato l'appartamento oltremodo in disordine. "È colpa di mia figlia che non mi aiuta nelle faccende domestiche", avrebbe in sostanza risposto la donna, scaricando le responsabilità sulla figlia dodicenne e spiegando di essere costretta a crescere tre figli da sola e di vivere anche con l’anziana madre.

Gli assistenti sociali però avrebbero raccolto i racconti di diversi episodi che secondo la procura sono catalogabili alla voce "maltrattamenti". Tra questi, racconta il Corriere della Sera, anche un episodio avvenuto nel 2016, quando l'imputata, dopo aver frugato nel cellulare della figlia, ha scoperto le immagini che la minorenne ha inviato a un 19enne. Erano foto che la ritraevano in pose sexy. Da qui la reazione della madre: un forte schiaffo al volto che provocò alla ragazzina un graffio sul mento, con una leggera perdita di sangue.

