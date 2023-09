"Un carabiniere mi ha preso a schiaffi, ma ho filmato tutto: ecco il video"

Prima uno schiaffo in faccia che gli ha fatto volare via gli occhiali, poi la minaccia di un trattamento sanitario obbligatorio, secondo le accuse. È la denuncia di Michael Abatecola, un trentenne di Castiglione in Teverina, comune in provincia di Viterbo, che accusa Fabio Ceccarelli, maresciallo dei carabinieri e comandante della locale stazione dell'Arma. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all'esterno dell'abitazione del giovane. Ora sul caso sta indagando la procura di Viterbo, mentre l'Arma ha avviato un esame disciplinare nei confronti del maresciallo per valutare eventuali provvedimenti.

Cosa è successo, nel dettaglio? Tutto quello che sappiamo finora sulla vicenda, in attesa che vengano effettuati gli accertamenti necessari, emerge da un video che il trentenne - assistito dall'avvocato Franco Taurchini - ha allegato alla sua querela presentata negli uffici del commissariato di Orvieto, in provincia di Terni, chiedendo che il militare venga sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e alla sospensione dal servizio. Michael Abatecola ha sporto denuncia il 16 agosto scorso, allegando come prova proprio il video della telecamera della sua abitazione (diffuso dal sito tusciaweb.eu) che ritrae il militare e il momento dello schiaffo.

Due giorni prima, il 14 agosto, ha raccontato Abatecola, i militari hanno bussato alla sua porta di casa nel centro abitato del paese dopo che una vicina, una donna di 70 anni, si era lamentata per la musica troppo alta proveniente dall'abitazione dell'uomo. Di qui l'intervento di una pattuglia dei carabinieri, e poi del maresciallo Fabio Ceccarelli, ripreso nel video. L'uomo, che non avrebbe preso bene l'arrivo di due carabinieri che hanno bussato alla sua porta, intimandogli di aprire, avrebbe chiesto lui stesso che intervenisse il comandante "che conosco bene, tanto da avere il suo numero di cellulare". Sarebbero volate parole forti. Ceccarelli chiede al ragazzo: "A chi hai dato dello stronzo? Chi è che hai insultato, con chi ce l'avevi?". E poi alza le mani, schiaffeggiandolo e concludendo: "Portatelo in caserma", rivolgendosi ai due militari che sono con lui.

Nella denuncia del trentenne si ipotizzano vari reati, dalle lesioni personali allo stalking. Sempre secondo il giovane, il maresciallo sarebbe poi tornato con un'infermiera e un medico del dipartimento di salute mentale di Montefiascone, con l'intenzione di sottoporlo a un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio. Altra scena che sarebbe stata ripresa dalla videocamera dell'abitazione e allegata alla denuncia del trentenne, a quattro giorni di distanza dallo schiaffo.

Il procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma, ha aperto un fascicolo assegnato al sostituto Eliana Dolce, che coordina le indagini. "L'indagine farà il suo corso e chiarirà l'intera azione, a 360 gradi. Noi siamo a disposizione dell'autorità giudiziaria", ha detto Angelo Di Silvio, avvocato che assiste il maresciallo.

Continua a leggere su Today.it...